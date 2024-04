Capital terá Dia D de vacinação contra a gripe; confira unidades

A prefeitura de Campo Grande estará realizando neste sábado (13) o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que contará com 14 unidades de saúde abertas durante o dia para imunização, além de pontos itinerantes em dois shoppings e na Aldeia Urbana Marçal de Souza.

A Capital deu início à vacinação contra a gripe no dia 21 de março, antecipando o calendário nacional. Com expectativa de vacinar 90% do público prioritário, a campanha deve seguir até o dia 31 de março.

A secretária municipal de Saúde da Capital, Rosana Leite de Melo, apontou para a importância da vacinação para a população. “É fundamental que as pessoas que pertencem aos públicos prioritários busquem as unidades para se vacinar. A vacina é a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos”, disse secretária.

Nas unidades de saúde, as vacinas estarão sendo aplicadas das 7h às 17h. No Shopping Norte Sul Plaza, as vacinas serão aplicadas das 10h às 18h, enquanto no Pátio Central a imunização segue das 9h às 16h.

No Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, localizado na Rua Terena, nº 88, no Tiradentes, as aplicações seguem das 7h30 às 16h30.

Onde se vacinar:

UBS 26 de Agosto

USF Tarumã

USF Noroeste

USF Cidade Morena

USF Parque do Sol

USF Cel. Antonino

USF Moreninha

USF Lar do Trabalhador

USF Albino Coimbra

UBS Silvia Regina

UBS Dona Neta

USF Botafogo

USF São Francisco

USF Caiçara

Shopping Norte Sul Plaza

Pátio Central Shopping

Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena

Grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Pessoas de 60 e mais

Gestantes

Puérperas

Indígenas vivendo fora de terra indígena

Indígenas vivendo em terra indígena

Trabalhadores de saúde

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos)

População privada de liberdade (18 anos e mais)

Funcionário do sistema de privação de liberdade

Comorbidades

Professores

Pessoas em situação de rua

Forças de segurança e salvamento

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores portuários

