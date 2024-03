Capital terá vacinação contra a dengue em shoppings neste final de semana

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estará realizando, neste sábado (2) e domingo (3), ação itinerante em dois shoppings da Capital para vacinação de crianças contra a dengue.

Uma das novidades está no público ampliado, que passa a ser de crianças de 10 a 14 anos. Segundo a secretária de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite de Melo, é de grande importância que os pais vacinem seus filhos contra a doença.

“Pedimos para que os pais se sensibilizem e autorizem seus filhos a se vacinarem. É importante reforçar também que a vacina é mais uma ferramenta de controle da doença, mas é fundamental que todos continuem fazendo a sua parte para evitar a proliferação do mosquito”, disse a secretária.

Caso queiram vacinar seus filhos, basta os pais ou responsáveis procurarem, portando documentos da criança e carteira de vacinação, os shoppings Norte Sul Plaza ou Pátio Central, ou, caso prefiram, as Unidades de Saúde da Família Universitário e Albino Coimbra.

Confira os horários:

Sábado:

Shopping Norte Sul Plaza - 10h às 18h

Shopping Pátio Central - 9h às 16h

USF Universitário - 7h às 17h

USF Albino Coimbra - 7h às 17h

Domingo:

Shopping Norte Sul Plaza - 11h às 19h

