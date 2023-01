Casos de Covid-19 diminuem em uma semana, mas mortes ainda são altas

No intervalo de uma semana (de 3 a 10 de janeiro), foram registrados mais 2.887 mil casos e 20 mortes emr azão da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, ao todo já morreram 10.944 mil pessoas no estado desde o início da pandemia.

Dados do boletim epidemiológico mostram os números de casos recuando nas últimas duas semanas epidemiológicas.





A média móvel de mortes indica cerca de três óbitos por dia. Desde o início da pandemia, o Estado contabiliza 599.285 casos confirmados da doença.

No momento, 59 pacientes estão hospitalizados por conta da doença, 35 em leitos clínicos e 24 em UTIs.

