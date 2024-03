Casos de dengue em gestantes tiveram alta de 345% em 2024

Dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, divulgados nesta sexta-feira (1º), apontaram para um aumento de 345,2% nos casos de dengue em gestantes nas seis primeiras semanas deste ano.

“Este aumento representa um quadro preocupante de saúde pública, considerando o risco elevado de complicações graves, tanto para elas quanto para os bebês. Formas graves da doença, como choque, hemorragias e óbito representam riscos para as gestantes, enquanto as complicações perinatais incluem prematuridade, restrição de crescimento intrauterino e morte fetal”, informou a pasta sobre a situação.

Segundo a pasta, já foram registrados 1.038.475 casos prováveis de dengue e 258 mortes confirmadas pela doença, com 651 óbitos em investigação, totalizando para um coeficiente de incidência da doença no país de 511,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Para comparação, em 2023 foram registrados 1.530.940 casos prováveis da doença no país, com um coeficiente de incidência de 753,9 casos por 100 mil habitantes.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também