Casos de SRAG têm queda em todo o país

O novo boletim infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta sexta-feira (3), mostra que os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresentaram queda em quase todo o país.

Segundo os dados da Fiocruz, apenas Acre, Amazonas e Maranhão apresentaram alta nos casos, que no Brasil, em sua grande maioria, acontecem como resultado de infecções pelo vírus causador da Covid.

No total, Influenza A representa 0,9% dos casos, Influenza B, 0,7%, vírus sincicial respiratório, 18,8%, e o vírus responsável pela pandemia de Covid que vivemos hoje representa 71,3% de todos os casos.

O coronavírus também lidera as mortes por SRAG, com 94,7% das mortes, seguido de vírus sincicial respiratório, com 1,5% das mortes e Influenza A, com 1,1%. Não houve registros de mortes por SRAG resultante de infecção pelo vírus da Influenza B.

