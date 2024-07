Cerca de 550 pessoas foram atendidas durante mutirão do 'MS Saúde' em Dourados

Cerca de 550 pessoas foram atendidas no Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados nos dias 28, 29 e 30 de junho, durante o mutirão de consultas, triagem e pré-operatórios oftalmológicos, realizado na segunda etapa do programa 'MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila'.

Do total de pacientes consultados, 340 foram encaminhados para cirurgia de catarata. Os procedimentos serão realizados no final do mês.

Para a superintendente de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Maria Angélica Benetasso, a realização desses procedimentos na macrorregião de Dourados faz toda diferença para o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde). “Nesta etapa, 80% dos pacientes são de Dourados e o restante de municípios que ficam dentro aqui do ‘macro’. Quanto mais próximo da casa do cidadão acontece o atendimento, melhor para que ele consiga o acesso e tenha êxito no tratamento”, disse.

Hospital Regional de Cirurgia da Grande Dourados – Inaugurado em 2015, o Hospital Regional de Cirurgia da Grande Dourados faz parte da rede hospitalar do Estado, sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas em 33 municípios da região.

A unidade atualmente oferece vários serviços, desde consultas e cirurgias em diversas especialidades como cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, vascular e oftalmologia, além de realizar exames como ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia e colonoscopia.

