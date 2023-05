Com 54% abaixo da cobertura vacinal, imunização contra gripe continua em MS

Secretaria Estadual de Saúde (SES) orientou os 79 municípios de Mato Grosso do Sul a continuarem com a vacinação da Influenza até que os estoques acabem. A medida foi tomada devido a baixa adesão da população e a proximidade do inverno.

O Ministério da Saúde ainda não informou se a Campanha Nacional contra a Influenza será estendida, mas a SES decidiu pela prorrogação com base em uma orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A cobertura vacinal no estado está em 41%, enquanto a Saúde aponta como ideal o índice de 95%. Mato Grosso do Sul recebeu 881 mil doses e aplicou 577 mil. A vacinação está aberta para todos os públicos a partir dos 6 meses.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, a imunização contra a gripe reduz os riscos de infecção, minimiza a carga viral e os sintomas, além de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, internações e até mortes, contra o vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, ou seja, três formas diferentes de gripe.

Casos

Desde o início do ano, 256 pessoas foram infectadas com o vírus da Influenza em Mato Grosso do Sul. Deste total, 28 não resistiram e faleceram em decorrência da doença.

Onde vacinar?

Em Campo Grande, a vacinação contra a gripe está disponível durante todo dia em mais de 70 unidades básicas da saúde (UBS's) e unidades básicas da família (USF's) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

