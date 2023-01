Com estoque em nível crítico, Hemosul convoca doadores da Capital

O Hemosul de Campo Grande entrou em níveis críticos para três tipos sanguíneos e pede ajuda para equilibrar os estoques nesse começo de ano. A redução nas doações acontecem desde a pandemia do coronavírus, mas se agravou com as festas de fim de ano e as férias escolares.

De acordo com a gerente de captação do Hemosul, Suellen Moreira, hoje os estoques dos sangues O, negativo e positivo, estão em níveis críticos e o A negativo bem abaixo do ideal. Na prática, explica, isso significa que as poucas bolsas não atendem a demandas dos hospitais públicos e particulares de Mato Grosso do Sul.

Além do período de férias, que tradicionalmente esvazia a Cidade, o movimento de doações no Hemosul ainda não se recuperou totalmente da pandemia. Hoje, o número de pessoas dispostas a ajudar está 30% menor do que antes do período de restrições, pensadas para impedir a disseminação do vírus.

“Acreditamos que nesse ano de 2023 pode ser que consiga dar uma melhorada nesse estoque”, revelou a gerente.

Justamente por isso, as campanhas para convocar possíveis doadores são feitas todos os dias pelo WhatsApp e em empresas parceiras. “Mas como é período de férias, geralmente coletivas, não tivemos resposta ainda”.

Quem pode doar?

*Pessoas entre 16 e 69 anos e menores de idade acompanhados de responsáveis;

*A pessoa precisa estar alimentada e bem de saúde, ou seja, não pode estar com sintomas de covid-19, por exemplo;

*É necessário pesar 51 kg (o peso mínimo mudou recentemente) ou mais;

Atenção sobre a covid-19:

*Quem tomou a vacina coronovac só pode doar após 48h;

*Já quem tomou as demais vacinas (Astrazeneca, Pfizer e Janssen) somente depois de 7 dias. Doe você também!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também