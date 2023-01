Com horários estendidos, unidades de saúde da Capital oferecem testes de Covid

Dando continuidade a disponibilização de testes gratuitos de Covid-19 em Campo Grande, 74 unidades de saúde oferecem o serviço, onde são distribuídos nas setes regiões urbanas e distritos do município. Os testes não precisam ser marcados com antecedência, já que o atendimento funciona por livre demanda.

Desde a última semana, o horário de atendimento foi readequado tendo, inclusive, algumas unidades ampliado o período para realização da testagem. 21 unidades disponibilizaram o teste de 7h30 às 18h30, sem intervalo para o almoço. Na USF Tiradentes o atendimento se estende até às 21h. Até então, o teste era realizado somente até às 16h30 nas unidades.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, reforça a importância das pessoas realizarem o teste em caso de sintomas gripais. “Com o diagnóstico feito em tempo oportuno, nós quebramos a cadeia de transmissão do vírus, porque esse indivíduo cumprirá o período de isolamento e deixará de circular, reduzindo assim os riscos de se ter uma contaminação cruzada. Portanto, é fundamental que a pessoa que esteja com sintomas procure uma unidade para realizar o teste’, diz.

Para orientar o usuário sobre onde buscar atendimento, a Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível localizar a unidade de saúde mais próxima. Basta digitar o CEP ou endereço de residência. (Clique aqui). Abaixo a relação de unidades e horários para testagem.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

