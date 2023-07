Com investimento de R$ 1,6 mi, prefeitura abre licitação para reforma da UPA Universitário

O processo licitatório para contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Aparecida Gonçalves Saraiva, a UPA Universitário, foi publicado no Diário Oficial (Diogrande) desta quinta-feira (6). A publicação também está disponível no Portal da Transparência.

Estão previstas melhorias em toda a estrutura da unidade, que vão desde a reforma do telhado, até a revisão de toda a rede hidráulica e elétrica, bem como as adequações necessárias seguindo as normativas sanitárias vigentes. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

A documentação de habilitação e a proposta das empresas interessadas deverão ser entregues até às 09h do dia 21 de agosto de 2023, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal.

