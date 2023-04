Com mais 4 mortes, MS chega a 12 óbitos por dengue este ano

Mato Grosso do Sul confirmou, nesta quarta-feira (5), mais 4 mortes por dengue, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde). Com isso, o total de óbitos pela doença no Estado em 2023 sobe para 12 em quatro meses, metade do total registrado no ano passado.

Segundo o levantamento, os 3 novos óbitos ocorreram entre os dias 21 a 29 de março, nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Laguna Carapã. São três mulheres e um homem, com idades entre 3 e 82 anos.

Em quatro meses, MS confirmou 10.987 casos de dengue. Em contrapartida, em todo ano de 2022 foram 21.328 mil casos da doença.

Cuidados

Além do Aedes Aegypti transmitir a Dengue, o mosquito tornou-se um dos maiores inimigos da saúde pública por transmitir também o vírus Zika e a Febre do Chikungunya.

A principal medida de prevenção e combate a dengue é evitar acúmulo de água em pneus, tampas de garrafas e qualquer outro material que deixe água parada, assim como a limpeza de terrenos e quintais.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também