Com quase 502 mil casos de coronavírus, Brasil tem 28.872 mil mortos

Os casos confirmados de coronavírus neste domingo (31), no Brasil ja somam 501.985 com 28.872 mortes provocadas pela doença



Na atualização de ontem, o Brasil ja tinha ultrapassado a França em número de mortes por Covid-19, quando o país europeu, um dos mais afetados pela pandemia, tinha 27.121 mortos no balanço da Johns Hopkins. O balanço do Ministério da Saúde informou 28.834 mortos e 498.440 casos.



O Brasil é agora o quarto país em número de mortos pela doença, atrás de EUA, Reino Unido e Itália.



Mato Grosso do Sul



O Mato Grosso do Sul chegou a este domingo (31) a 20 mortes por coronavírus (Covid-19), além do acréscimo de 71 novos casos da doença.



Com isso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) totalizou 1.489 pacientes confirmados, um acréscimo de 5% em relação aos números de sábado (30).

