Combate ao Aedes continuará na Capital durante fim de semana e feriado do Carnaval

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estará realizando combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, neste sábado (10), segunda (12) e terça-feira (13).

Os trabalhos de combate ao mosquito serão concentrados na região do bairro Parati, que apresenta alta incidência da doença.

Serão feitos trabalhos de manejo e bloqueio, que consistem na identificação e eliminação de focos e potenciais criadouros do mosquito. Os agentes também estarão percorrendo as residências e comércios com orientações aos moradores sobre medidas de prevenção e eliminação do Aedes aegypti.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, reforçou a importância do papel da população em evitar que haja um aumento no número de casos das doenças transmitidas pelo mosquito na Capital. “Pedimos que a população colabore cuidando do seu quintal e também receba bem os nossos agentes. Hoje, conforme levantamentos do serviço de vetores, 80% dos focos são encontrados dentro das residências. E isso nos alerta para a necessidade de cada um fazer a sua parte”, destaca.

