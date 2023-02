Começa nesta segunda-feira a vacinação com a dose bivalente contra a Covid

Começa nesta segunda-feira (27) a imunização de reforço conta a Covid com a vacina bivalente da Pfizer. Todos os estados e o Distrito Federal receberam as doses do imunizante pelo Ministério da Saúde, e devem estabelecer por conta própria os cronogramas de vacinação.

O início da vacinação com o imunizante bivalente foi anunciado pela Saúde há um mês, dia 26 de janeiro, durante a primeira reunião extraordinária da Comissão Intergestores Tripartite, na Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

As doses do imunizante, que é mais eficaz para proteger a população contra a variante Ômicron e a BA1, serão oferecidas inicialmente para pessoas com mais de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Na segunda fase, que não tem data de início definida, o imunizante será aplicado em pessoas com idade entre 60 e 69 anos. A terceira fase terá como alvo gestantes e puérperas, com profissionais da saúde sendo alvos da quarta fase.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também