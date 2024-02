Confira os locais que vacinam contra a dengue nesta segunda-feira na Capital

Quatro unidades de saúde estarão abertas durante o dia, das 7h às 17h, a partir desta segunda-feira (12), para a vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 11 anos na Capital.

Campo Grande recebeu no último sábado (10), 24.639 doses da vacina contra a dengue, que devem ser destinadas inicialmente a crianças de 10 e 11 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público previsto nesta primeira etapa, estimado em 28 mil crianças nesta faixa-etária.

No primeiro dia de imunização (11), o movimento foi tranquilo nas unidades, ao todo 115 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas no domingo na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta e na Unidade de Saúde da Família (USF) Noroeste, conforme balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Além da UBS Dona Neta e a USF Noroeste, a vacina contra a dengue estará disponível na USF Zé Pereira e na UBS Coronel Antonino, nesta segunda. A ampliação do público alvo ocorrerá após a entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde.

Locais de Imunização – 7h às 17h

Prosa

- USF Noroeste

Anhanduizinho

- UBS Dona Neta

Imbirussú

- USF Zé Pereira

Segredo

- UBS Cel Antonino

