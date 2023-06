Convocação de 46 médicos irá reforçar atendimentos em UPAs e UBSs na Capital

Conforme o Edital publicado na edição desta segunda-feira (29) no Diário oficial de Campo Grande (Diogrande), 46 médicos inscritos no programa de contratação temporária estão sendo convocados para reforçar o atendimento nas unidades de saúde.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), convoca três médicos de Saúde da Família com carga horária de 24h, 33 clínicos gerais com 24h, seis clínicos geral 40h, três médicos para Saúde Mental 24h e 1 endocrinologista.

Somente neste ano, foram efetivados na Rede Municipal de Saúde mais de 300 novos médicos através dos chamamentos realizados pela Secretaria de Saúde.

Os profissionais convocados irão cobrir vagas que estão em aberto ou reforçar o atendimento nas unidades. Os convocados têm prazo de até três dias úteis para comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde (SGTS), na sede da Sesau, conforme cronograma descrito a partir da página 8 no edital.

