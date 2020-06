Coronavírus - MS tem 78 novos casos e 650 curados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou na manhã desta terça-feira (2) mais 78 novos casos de coronavírus no Mato Grosso do Sul. A situação, segundo a adjunta da pasta, doutora Christine Maymone, é preocupante quando ao crescimento da curva. O Estado agora tem 1.646 pessoas que foram infectadas pelo Covid-19.

Já o secretário Geraldo Resende destacou que, apesar da curva crescente, MS se mantém como o estado com menor número de infectados e óbitos pelo coronavírus. “Menor incidência proporcional do país, e com taxa de ocupação de leitos de UTI’s e leitos clínicos, também, baixa”, disse o secretário.

Dos 1.646 casos confirmados, 911 estão em isolamento domiciliar, 650 estão sem sintomas e já estão recuperados. 66 estão internados, sendo 24 em hospitais públicos e 42 em hospitais privados. Um paciente internado é procedente de fora do Estado. Foram registrados 20 óbitos.

