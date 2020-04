Coronavírus: os perigos da automedicação

Neste domingo (5), o gerente técnico de medicamentos da Vigilância Sanitária de Mato Grosso do Sul, Adam Adami, alertou sobre os riscos da automedicação no cenário da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“A automedicação é bastante preocupante e nociva em qualquer situação”, afirmou ele na live do Governo do Estado nas redes sociais.

Adami lembrou que Mato Grosso do Sul vive epidemia de dengue, influenza e coronavírus – três doenças com sintomas parecidos, como dor e febre. Por isso, segundo ele, remédios só devem ser consumidos com receita médica.

O uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus também foi abordado na transmissão online.

Confira neste link a entrevista completa.

Deixe seu Comentário

Leia Também