Corumbá e Ladário receberão remessa de vacinas contra a dengue

Corumbá e Ladário serão as únicas cidades a receberem as mais de 3,7 mil doses de vacina contra a dengue, número que faz parte da segunda remessa que chega a Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (22). O Ministério da Saúde não informou a hora que o imunizante desembarca em solo sul-mato-grossense.

O Estado, inclusive, se tornará o primeiro do país a ter todos seus municípios contemplados com a vacina.

Segundo a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, assim que as vacinas chegarem ao Estado, elas serão retiradas pelos municípios contemplados. "Vamos entregar assim que chegar ao Estado para o município que puder vir buscar".

Agora, as duas cidades que ficaram faltando, Corumbá e Ladário, serão contempladas, fechando em 100% a cobertura de imunização no Estado. Com as 3.784 doses somadas das 69.570 doses, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde o total de 73.354 doses.

O Ministério da Saúde orienta que o imunizante deve ser usado em crianças de 10 e 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. Assim, o esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A recomendação é que a vacinação seja iniciada pela administração de D1. As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses.

