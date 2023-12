Covid-19 em MS: Bebê de 11 meses é uma das vítimas na última semana

Um bebê, de 11 meses, está entre as sete vítimas fatais da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, registradas na última semana. O menino era morador de Iguatemi, a 416 km de Campo Grande, e morreu em 27 de novembro. Segundo dados divulgados, ele não tinha comorbidades relatadas.

Os dados constam no boletim da SES-MS (Secretaria Estadual de Saúde), referente a 48ª semana epidemiológica. O levantamento aponta que o Estado chegou a marca de 201 óbitos pela doença, até 1º de dezembro de 2023. Número este muito abaixo de anos anteriores.

Com exceção da criança, as demais vítimas registradas no último boletim apresentavam alguma comorbidade relatada.

Mais 675 casos confirmados

Mato Grosso do Sul registrou 675 novos casos de Covid-19 na última semana, sendo 109 só de Campo Grande, 96 de Dourados, 49 de Santa Rita do Pardo, 30 oriundos de Jardim e 29 de Brasilândia.

O Estado contabiliza 27.904 casos confirmados neste ano e 621.113 desde o início da pandemia em 2020. A mortalidade é de 7,3 a cada 100 mil habitantes.

Vacinação em atraso

O boletim da SES-MS também traz dados sobre vacinação, com todas as faixas etárias com doses em atraso.

A situação mais crítica é de pessoas com 35 anos ou mais, que não completaram o esquema vacinal. Mais do que a metade, 52,6% não recebeu a segunda dose de reforço.

Vale ressaltar que a vacina contra a Covid-19 segue disponível na rede pública de saúde. São mais de 50 unidades de saúde com imunização. Clique aqui e confira esses locais.

