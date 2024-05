Covid-19: MS chega a 66 mortes pela doença em 2024; idosa de 89 anos é a mais recente

Uma idosa, de 89 anos, moradora de Paranaíba, cidade a 412 km de Campo Grande, é mais uma vítima da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A notificação e a morte aconteceram na terça-feira passada (21). Diante disso, chega a 66 o número de mortes pela doença no Estado em 2024.

As informações atualizadas foram divulgadas no novo boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), nesta terça-feira (28).

O município que mais registrou aumento nos casos confirmados é Cassilândia, com 17 novos casos. Douradina, Dourados e Aral Moreira também ocupam os primeiros lugares na lista, com 13, 5 e 3 casos, respectivamente.

Com os novos casos, MS já registrou 9.382 casos confirmados só este ano. Em 2023, de janeiro a dezembro foram registrados 29.277 casos e 219 mortes.

Vacinação

Mato Grosso do Sul registra 81,3% da cobertura vacinal monovalente. No esquema primário, o Estado registra cobertura vacinal acima do esperado, mas o número é bem menor se comparado com o reforço de bivalente.

A faixa etária de 60 a 69 anos é o grupo com menor cobertura vacinal do reforço bivalente no Estado.

