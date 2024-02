Covid-19: MS confirma mais duas mortes e quase 900 novos casos da doença

A SES (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) confirmou mais 892 casos de Covid-19 na última semana, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira (27). O número de notificações subiu de 2.924 para 3.816 neste ano.

Segundo o boletim, foram registradas mais duas mortes em decorrência da covid, totalizando 25 vítimas da doença, somente em 2024. Com isso, chega a 11.205 mortes desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul.

Entre as vítimas está uma idosa, de 83 anos, moradora de Ponta Porã, no interior de MS. Ela tinha diabetes e doença cardiovascular crônica. A notificação e a morte foram registradas no mesmo dia, em 17 de fevereiro.

A outra morte se trata de um idoso, de 77 anos, morador de Dourados, a 229 km de Campo Grande. A doença foi notificada no último dia 23, e a morte constatada dois dias depois. Ele tinha tabagismo como comorbidade relatada.

No ranking de novos casos, Campo Grande ficou em 1º lugar com 295 notificações, seguido por Naviraí (120) e Três Lagoas (43).

Vacinação

A vacina contra a Covid-19 segue disponível na rede pública de saúde. O imunizante protege contra casos graves da doença.

Na Capital, a vacina está disponível em mais de 70 unidades de saúde. Clique aqui e confira os locais.

