Covid-19: MS registra mais uma morte e 201 novos casos em uma semana

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta terça-feira (2), o novo Boletim Epidemiológico da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, que registrou uma nova morte e 201 novos casos da doença. No total, MS já registra 7.905 casos confirmados.

A vítima mais recente se trata de uma idosa, de 88 anos, que residia em Aparecida do Toboado. De acordo com os dados, ela tinha histórico de diabetes e hipertensão.

Segundo ainda o boletim, o município de Iguatemi foi o que mais teve registros na última semana, totalizando 22 novos casos durante o período. Em seguida aparece Aral Moreira (14); Miranda (12); e Campo Grande, que, em 4ª posição, teve 11 novos casos da doença.

Apesar dos números citados, o Estado apresentou uma queda nos registros em relação às últimas quatro semanas epidemiológicas de 2024, que teve duas delas registrando mais de mil casos por semana.

Segundo dados da secretaria, a variante Ômicron domina em maioria de Mato Grosso do Sul, mas ainda com presença das variantes Delta e Gama no Estado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também