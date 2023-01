Covid: mais 7 pessoas morreram na última semana em MS

Em uma semana, 7 pessoas morreram em consequência da covid-19 em Mato Grosso do Sul. É o que aponta o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta terça-feira (31). Isto quer dizer que a doença mata uma pessoa a cada 24 horas no Estado. Os últimos óbitos ocorreram nas cidades de Campo Grande, Jardim, Fátima do Sul e Ponta Porã.

Conforme os dados do boletim, morreram, na última semana, quatro mulheres com idades entre 67 e 83 anos e outros três homens com idades entre 61 e 84 anos. Todos eles tinham histórico de doenças crônicas como hipertensão, problemas renais e doenças respiratórias crônicas.

Desde o início da pandemia, foram confirmados 603.110 casos da covid-19 em Mato Grosso do Sul, sendo que 10.982 morreram vítimas da doença. Na última semana, foram confirmados 966 novos casos que resultaram em sete mortes.

