Covid: MS registra 40 óbitos nos primeiros 16 dias do ano

Nos primeiros 16 dias desse ano, Mato Grosso do Sul registrou 40 óbitos por Covid-19, conforme dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nesta terça-feira (17). De acordo com o levantamento, foram registrados 1.873 novos casos da doença em sete dias, os quais foram registrados em 68 dos 79 municípios do Estado.

Somente na última semana, 25 pessoas perderam a vida por conta da doença, na faixa etária entre 43 e 92 anos. As vítimas são das seguintes cidades: Jardim, Rio Verde de Mato Grosso, Campo Grande, Corumbá, Itaporã, Ponta Porã, Nova Andradina, Eldorado, Anaurilândia, Pedro Gomes e Dourados.

Desde o início da pandemia, MS totaliza 10.969 óbitos por covid. Atualmente, o Estado contabiliza 601.158 casos, desses, 588.110 estão totalmente recuperados, 2.030 em isolamento domiciliar e 49 hospitalizados.

Agendamento de testes

Na Capital, 21 Unidades Básicas de Saúde passaram a disponibilizar o teste de Covid-19 das 7h30 às 18h30, sem intervalo para o almoço.

Na USF (Unidade de Saúde da Família Tiradentes) o atendimento se estende até às 21h. Até então, o teste era realizado somente até às 16h30 nas unidades.

Ao todo, o serviço é disponibilizado nas 74 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do Município de maneira gratuita e sem a necessidade de agendamento prévio.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também