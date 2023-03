Covid: MS registra cinco mortes na última semana, quatro só na Capital

Na última semana Mato Grosso do Sul registrou cinco mortes por covid-19, delas quatro foram só na Capital e uma em Ponta Porã. Todos os óbitos as vítimas são idosos entre 74 e 101 anos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (21) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) no Boletim Epidemiológico.

Em relação aos casos confirmados,o estado soma 588 nos últimos sete dias, Dourados lidera o ranking de novos casos, com 168 registros, seguido por Jardim (123), Campo Grande (95) e Três Lagoas (32).

Desde o início da pandemia, a covid-19 já matou 11.023 pessoas no Estado, em um total de 608.895 casos. Em 2023, por exemplo, são 15.686 casos confirmados, com 86 mortes até aqui.

Das cinco mortes confirmadas, quatro ocorreram em Campo Grande, todas em idosos entre 74 e 101 anos que apresentavam comorbidades. A quinta vítima é de Ponta Porã, uma idosa de 77 anos que tinha doença renal crônica.

Atualmente, 1.329 pessoas estão em isolamento domiciliar por causa da covid, sendo que apenas 13 estão hospitalizadas, 10 delas em leitos clínicos e três em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) - dessas em UTI, só uma está em hospital público.

