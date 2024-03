Dengue atinge com maior gravidade crianÃ§as de cinco anos, diz levantamento

Segundo levantamento feito pelo Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz/Unifase (Fundação Oswaldo Cruz/Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto), a dengue está registrando mais gravidade em crianças de até cinco anos em 2024.

Foram registrados 52 óbitos por dengue em crianças com menos de 14 anos, sendo 16 confirmados e 36 ainda sob investigação. Desses números, 44,2% são crianças com menos de cinco anos. E há uma gradativa diminuição de mortes com o aumento da idade.

Ainda de acordo com o levantamento, essa faixa etária é a que exibe as maiores taxas de letalidade, seguida pelas crianças entre seis e nove anos. Esses dados foram baseados nos relatórios do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, feitos durante as dez primeiras semanas epidemiológicas deste ano.

Os dados também alertam para um aumento de 21,1% no número de óbitos na décima semana epidemiológica em relação à semana anterior.

