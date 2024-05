Dengue: Brasil já registra 3 mil mortes pela doença neste ano

O Brasil registrou, nesta sexta-feira (24), mais um recorde em relação à dengue, chegando ao marco de 3 mil mortes confirmadas pela doença no Brasil nessas 20 semanas corridas 2024, o que equivale a 150 óbitos por semana.

No mesmo período de 20 semanas do ano passado, o Brasil registrou 867 mortes, com nenhum intervalo de sete dias teve menos casos de dengue na comparação com o ano anterior, que até então, tinha batido o recorde de infecções pela doença.

Além do recorde de mortes, o número de vítimas da doença neste ano já se aproxima ao apurado nos últimos três anos recordistas somados. Em 2023, foram registradas 1.179 mortes, enquanto em 2022 foram 1.053 e em 2015 foram 986.

Segundo previsões do Ministério da Saúde, se espera um novo surto de dengue em novembro deste ano, quando as populações do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue e outras arboviroses, deve voltar a encontrar condições climáticas favoráveis para se reproduzir.

