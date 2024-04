Dengue em MS: Estado registra mais 4 mortes e 4,3 mil novos casos da doença

Nos últimos sete dias, Mato Grosso do Sul registrou 4 novas mortes por dengue, elevando a 10 o total de vítimas no Estado neste ano. De acordo com o boletim epidemiológico publicado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta quarta-feira (3), todas as vítimas eram idosas com idades entre 64 e 88 anos.

Segundo ainda a Secretaria, aumentou também o número de casos confirmados da doença na última semana, que saltou de 3.763 para 4.325 já identificados.

Quanto as novas mortes confirmadas, a SES informou que são três mulheres, de 64, 70 e 88 anos, que moravam em Amambai, Sete Quedas e Paranhos, respectivamente, e um homem, morador de Naviraí, de 73 anos. As mortes aconteceram poucos dias depois do início dos sintomas.

Entre os municípios, Chapadão do Sul lidera com 791 casos, seguido de Campo Grande (420), Costa Rica (409), Aral Moreira (323) e Ponta Porã (285).

Os casos prováveis somam 11.708, 1/4 de todos os registros de 2024, o que demonstra o avanço acelerado da doença. Quando comparada a média entre os casos prováveis e a quantidade de moradores, apenas 10 dos 79 municípios estão na faixa verde. São eles: Ribas do Rio Pardo, Coxim, Paranaíba, Terenos, Anaurilândia, Nova Alvorada do Sul, Aquidauana, Fátima do Sul e Nioaque.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também