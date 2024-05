Dengue: MS tem mais de 9 mil casos confirmados neste ano

O mais recente Boletim Epidemiológico da Dengue da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulga nessa quinta-feira (24), mostrou que Mato Grosso do Sul já registrou 19.310 casos prováveis da doença nesse ano, além de 9.155 casos confirmados.

Segundo o documento, a pasta de Saúde sul-mato-grossense não confirmou nenhum novo óbito na última semana. Atualmente o Estado já confirmou 18 óbitos neste ano, com outros 15 ainda em investigação.

Os dados da SES se referem a Semana Epidemiológica (SE) 22, que mesmo com a alta de números, ainda teve menos casos que o registrado na mesma SE no ano passado. Em comparação, a SE 22 deste ano teve 16.565 casos a menos que a de 2023.

Conforme o documento, o município de Coronel Sapucaia, que tem uma população de 14.161 habitantes, tem um total de 1.756 casos prováveis da doença, o que coloca a cidade no topo do ranking de incidência de casos no Estado.

Em números brutos, Ponta Porã lidera, com 2.376 casos prováveis da doença. Campo Grande, que tem 882 casos prováveis da doença, aparece em 74º lugar no ranking de incidência.

Vacinação

Segundo o boletim, o Estado já aplicou 46.808 doses do imunizante contra a dengue na população-alvo. Mato Grosso do Sul recebeu 101.619 doses da vacina contra a doença do Ministério da Saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses.

Atualmente a vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também