Dengue ou gripe? Saiba diferenciar uma doença da outra

Só nas primeiras cinco semanas do ano, o Brasil já registou mais de 360 mil casos de dengue, com 40 mortes confirmadas. Um aumento de 291% com relação ao mesmo período de 2023. Por causa desses dados, alguns estados do país, como Rio de Janeiro e Acre, decretaram situação de emergência.

Em visita ao Brasil, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou que o surto da dengue faz parte de um grande aumento em escala global. No MS, 80% dos focos da doença estão dentro das residências. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) já emitiu um alerta para o aumento dos casos da doença.

De acordo com o boletim epidemiológico, que avaliou as cinco primeiras semanas de 2024, foram registrados 2 mil casos de dengue no Mato Grosso do Sul, sendo eles 300 confirmados e com uma morte sob investigação.

Além dos estados citados acima, os localizados ao redor do MS, como Goiás e Minas Gerais também decretaram situação de emergência, mas a SES quer primeiro conscientizar a população para que todos ajudem no combate do mosquito Aedes aegypti.

Você sabe diferenciar os sintomas de dengue e febre?

A dengue é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Normalmente, o primeiro sintoma da doença é a febre alta que dura entre dois e sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.

A gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza, transmitido em sua maioria, no período de inverno. Os sintomas, febre, dor de garganta, tosse, dores do corpo e na cabeça, aparecem de forma repentina.

Confira abaixo os sintomas de cada doença:

Dengue

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

Dor abdominal intensa e contínua;

Vômitos persistentes;

Acúmulo de líquidos;

Sangramento de mucosa;

Irritabilidade.

Gripe

Febre;

Coriza;

Dor de garganta;

Tosse;

Dor no corpo;

Dor de cabeça;

Dores articulares;

Diarreia;

Vômito;

Fadiga;

Prostração;

Rouquidão;

Olhos avermelhados e lacrimejantes.

Em caso de suspeita de uma das doenças, o Ministério da Saúde reforça o aumento da hidratação e evitar a automedicação.

