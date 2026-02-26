Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Saúde

Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS

O valor deverá ser transferido para conta judicial e, em seguida, utilizado para o pagamento do procedimento necessário ao cidadão de 85 anos

26 fevereiro 2026 - 10h11Vinícius Santos
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.comProcedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com  

O desembargador João Maria Lós, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, determinou o sequestro de R$ 240 mil das contas do governo de Mato Grosso do Sul e de Selvíria, de forma solidária, a fim de custear a realização de procedimento cirúrgico cardíaco necessário a um cidadão.

Segundo os dados processuais, o paciente precisa de implante valvar aórtico transcateter pela via transfemoral (TAVI). O caso é considerado de extrema urgência, pois se trata de idoso de 85 anos, portador de grave cardiopatia.

Na decisão, o magistrado considerou o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que corrobora a gravidade do quadro clínico e a necessidade do procedimento.

Para o desembargador, os requisitos da urgência estão manifestamente preenchidos, destacando que a Constituição Federal garante o direito fundamental à vida e à saúde, previstos nos artigos 5º, caput, e 196, cuja responsabilidade é solidária entre os entes da Federação.

“Nesse contexto, o sequestro de verbas públicas é medida excepcional, que só se justifica por grave inércia dos entes públicos em cumprir seu dever constitucional e pela urgência extrema do caso”, consignou, determinando urgência no cumprimento da ordem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estado passou de 500 para 1 mil análises
Saúde
Sequenciamento genômico cresce e reforça monitoramento de vírus em MS
Primeira remessa está na Rede de Frio Estadual e contempla exclusivamente profissionais das UBSs
Saúde
MS inicia vacinação de trabalhadores da APS com doses do Butantan
Casos de dengue seguem aumentando a cada semana
Saúde
Mato Grosso do Sul passa dos 100 casos confirmados de dengue em 2026
Foto: Divulgação
Saúde
Em procedimento inédito, MS registrou a 1ª cirurgia robótica para tratamento de câncer de pulmão
O que é a ELA, doença neurodegenerativa que voltou ao debate após a morte de ator
Saúde
O que é a ELA, doença neurodegenerativa que voltou ao debate após a morte de ator
A instituição foi classificada com "alta conformidade" em relação às práticas adotadas
Saúde
HRMS mantém liderança em segurança do paciente pelo quarto ano consecutivo
Teste de fenilcetonúria
Saúde
Anvisa aprova novo medicamento para tratar fenilcetonúria
Telessaúde avança em MS e reduz demanda reprimida em 14 municípios
Saúde
Telessaúde avança em MS e reduz demanda reprimida em 14 municípios
Imunizante do Instituto Butantan será destinado, nesta primeira remessa, exclusivamente a profissionais das UBSs
Saúde
Vacina contra dengue deve imunizar trabalhadores da atenção primária em MS
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google
Saúde
Investigação do MPMS mira entrega de sondas e fraldas em Campo Grande

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir