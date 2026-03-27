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Saúde

Dia D da vacinação contra gripe ocorre neste sábado em Campo Grande

Imunização será oferecida em unidades de saúde e ponto extra em shopping, com foco em grupos prioritários

27 março 2026 - 14h42Taynara Menezes
A mobilização busca aumentar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírusA mobilização busca aumentar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus   (Foto: Divulgação)

Campo Grande realiza neste sábado (28) o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com atendimento ampliado em unidades de saúde e um ponto extra no Shopping Norte Sul Plaza. A ação ocorre das 7h30 às 16h45 nas unidades participantes, enquanto o posto no shopping funciona das 11h às 19h no sábado e das 12h às 19h no domingo (29).

A mobilização busca aumentar a cobertura vacinal antes do período de maior circulação do vírus da gripe, com foco nos grupos mais vulneráveis a complicações. Entre o público-alvo estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde e da educação, além de pessoas com comorbidades, entre outros.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e comprovante da condição de prioridade, como laudo médico ou documento profissional.

A vacinação estará disponível nas seguintes unidades: USF 26 de Agosto, Tiradentes, Universitário, Nasser, Vida Nova, Caiçara, Santa Emília, Alves Pereira, Dona Neta, Los Angeles, Silvia Regina e Serradinho.

A campanha segue nas unidades de saúde após o Dia D, conforme cronograma nacional.

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