Dia Mundial da Saúde terá programação especial no Parque das Nações Indígenas

A Unimed Campo Grande realizará uma manhã com diversas atividades voltadas para a saúde corporal e mental, fortalecendo a proposta de saúde e qualidade de vida para toda a população, neste sábado (6).

O evento gratuito é aberto ao público e acontecerá das 7h às 11h no Espaço Viver Bem do Parque das Nações Indígenas.

No dia da ação haverá um circuito saúde com a seguinte programação: caminhada de 1,5 km em volto do lago, alongamento, aula funcional e dança, slackline, testes de bioimpedância (exame que avalia a composição corporal e indica a quantidade aproximada de músculo, osso e gordura) e glicemia, aferição de pressão, orientações nutricionais, dinâmica com a família, brincadeiras lúdicas e espaço para leitura e jogos.

O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril, e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos diversos aspectos relacionados a esse tema.

A saúde é definida como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade”, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A inscrição será realizada no local e os 100 primeiros participantes ganham a camiseta do evento. A ação conta com o apoio do Sistema OCB/MS e parceria das empresas: Adrenaline Team, Eves Box, Glut 4 e Sistema Fiems – Sesi.

Deixe seu Comentário

Leia Também