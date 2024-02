Doses da vacina contra a dengue chegam para 76 cidades do Estado; veja quais

As 69.570 novas doses do imunizante Qdenga, contra a dengue, chegaram ao Aeroporto Internacional de Campo Grande neste sábado (10) e já começaram a ser distribuídas para os 76 municípios contemplados pelo Ministério da Saúde para receberem as vacinas.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), já começou a distribuição do imunizante e insumos na sede da Coordenadoria de Imunização da SES. No local, foi estabelecido um plantão para que os municípios possam receber suas doses.

O gerente de imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, explicou que as vacinas disponibilizadas cobrem o quantitativo da primeira dose para o público alvo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que são crianças de 10 e 11 anos.

“A cota [de imunizantes] que está vindo compreende o total da população de 10 a 11 anos, o total de doses D1, que é a primeira dose, então o que está descrito é o que vai chegar para nós e é o que a gente vai disponibilizar a partir das chegadas dessa vacina para os municípios que estão previstos”, detalhou.

Sobre a D2, Moraes explicou que o Ministério da Saúde, em acordo com o Conas (Conselho Nacional de Saúde) e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde), decidiu por um escalonamento das doses, conforme critérios estabelecidos pela pasta, e que por conta disso, não é possível afirmar quando haverá negociação para uma segunda dose do imunizante.

Ele também pontua que, apesar da entrega de imunizantes e insumos pelo governo, as vacinações são de responsabilidade dos municípios.

Jéssica Klener, gerente das doenças endêmicas, deu dados atualizados da dengue no Estado, e informou que Mato Grosso do Sul conta com 238 casos prováveis de dengue e 310 confirmados. Apesar do número, ela explica que não estamos em estado de emergência, e que o momento atual é ideal para alertar e prevenir o pior.

“Nós estamos em momento de alerta também, mas não momento de emergência igual outros estados estão decretando, alguns estados vizinhos, então nosso momento de alerta é a prevenção para a gente não chegar em momento de emergência”, explicou Klener

No total, seis municípios do Estado estão com alta incidência de dengue, doença que Jéssica ressaltou como não sendo mais sazonal em nosso Estado.

Confira a lista de municípios que receberão o imunizante a quantidade de doses:

Campo Grande (24.639 doses), Caarapó (936), Deodápolis (369), Douradina (172), Fátima do Sul (495), Glória de Dourados (259), Itaporã (793), Jateí (108), Laguna Carapã (231), Rio Brilhante (1.198), Vicentina (153), Eldorado (324), Iguatemi (410), Itaquiraí (575), Japorã (396), Juti (246), Mundo Novo (546), Naviraí (1.466), Anaurilândia (197), Angélica (298), Batayporã (273), Ivinhema (730), Nova Andradina (1.355), Novo Horizonte do Sul (129), Taquarussu (102), Amambai (1.355), Antônio João (313), Aral Moreira (395), Coronel Sapucaia (523), Paranhos (602), Ponta Porã (2.859), Sete Quedas (320), Tacuru (379), Aparecida do Taboado (707), Cassilândia (497), Inocência (209), Paranaíba (1.025), Água Clara (572), Bataguassu (675), Brasilândia (306), Santa Rita do Pardo (206), Selvíria (225), Três Lagoas (3.896), Costa Rica (771), São Gabriel do Oeste (834), Maracaju (1.223), Jardim (731), Coxim (929), Guia Lopes da Laguna (297), Sidrolândia (1.435), Pedro Gomes (182), Chapadão do Sul (945), Rochedo (156), Anastácio (739), Camapuã (338), Bonito (715), Figueirão (108), Nova Alvorada do Sul (764), Aquidauana (1.460), Jaraguari (209), Miranda (883), Dois Irmãos do Buriti (338), Sonora (434), Ribas do Rio Pardo (746) Alcinópolis (115), Caracol (149), Corguinho (161), Bela Vista (683), Rio Verde de Mato Grosso (549), Paraíso das Águas (184), Terenos (506), Rio Negro (129), Nioaque (390), Porto Murtinho (463), Bodoquena (269) e Bandeirantes (221).

Dourados, Corumbá e Ladário não receberam doses

Os municípios de Corumbá e Ladário não receberão nenhuma das doses do imunizante contra a dengue, e isso se deve a um ranking do Ministério da Saúde, formulado a partir de critérios próprios, que colocou os outros 76 municípios sul-mato-grossenses acima deles na lista de prioridade.

Dourados fica de fora por já ter iniciado seu programa próprio de vacinação contra a doença.

