Nesta sexta-feira (10), o quadro Saúde e Bem-estar, com o Dr. Plácido Menezes trará o Dr. Ronaldo Queiroz, pneumologista e especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, e Tisiologia (SBPT) e Associação Médica Brasileira, para falar sobre a Síndrome “pós-covid”.

Mesmo com o “fim da Pandemia”, milhões de pessoas em todo o mundo passaram a conviver com sequelas da Covid-19, como: Fadiga, tosse persistente, insônia, ansiedade, tontura, entre outros sintomas. O especialista também responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com. Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também