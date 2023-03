Duas mortes por Covid são registradas nos últimos 7 dias em MS

Nos últimos sete dias, Mato Grosso do Sul registrou duas mortes e 354 novos casos de Covid-19. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28), no boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Conforme a SES, 19 pessoas permanecem internadas no Estado devido a doença. As duas mortes da última semana são de homens de 87 e 92 anos, residentes de Campo Grande, eles tinham comorbidades, como doenças respiratórias e cardíacas.

Dos novos casos, Douradina lidera a lista com 114 ocorrências, seguida por Dourados (44), Ponta Porã (26), Nova Alvorada do Sul (16), Caarapó (13), Três Lagoas (13), Alcinópolis (12), Deodápolis (11), Naviraí (10), Mundo Novo (9), Terenos (9) e Aparecida do Taboado (8). Ao todo 40 cidades registraram casos nesta semana.

