Em uma semana, MS confirma mais 1,3 mil casos de dengue e nenhuma morte

Nos últimos sete dias, o número de casos confirmados de dengue subiu de 30.821 para 32.155 em Mato Grosso do Sul, o que representam um aumento de 4,3%. Apesar do aumento de casos, o Estado não registrou novos óbitos, mantendo em 28 mortes. Os dados atualizados foram divulgados no boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta quarta-feira (21).

Somente nos primeiros seis meses deste ano, o percentual de casos confirmados ultrapassou toda a série histórica dos últimos dois anos. Em 2022, foram contabilizados 21.328 casos confirmados e 24 óbitos pela doença, ou seja, em 2023 os casos subiram 50%.

No ano anterior, em 2021, o Estado registrou 8.027 casos e 14 mortes em decorrência da dengue. Neste ano, em seis meses, o percentual de casos é 300% maior.

Em relação ao número de mortes, MS registra 28 mortes pela doença. Dentre as vítimas, em 17 delas foi detectado o Sorotipo dengue 1. Outros 10 óbitos seguem em investigação pela Secretaria.

Vale destacar que, Mato Grosso do Sul ocupa a 10° posição de incidência de casos, com 48.921 casos prováveis da doença, o que representa uma incidência de 1.741,3.

Dentre os 79 municípios do Estado, 72 registram alta incidência de dengue, ou seja, mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Os sete municípios restantes estão na média. As maiores incidências de casos por número de habitantes foram registradas em Brasilândia, com 1.501 casos prováveis; seguido de Antônio João (1.128), Alcinópolis (391), Ivinhema (1.552), Juti (424) e Maracaju (2.962).

Na Capital, maior cidade do Estado, foram contabilizados 9.382 casos prováveis de dengue, de janeiro a junho de 2023.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também