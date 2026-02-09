Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue

Ministério da Saúde encomendou 3,9 milhões de doses

09 fevereiro 2026 - 15h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Lula e ministro estiveram no centro de produção do ButantanLula e ministro estiveram no centro de produção do Butantan   (Ricardo Stuckert / PR)

A partir desta segunda-feira (9), profissionais de saúde da atenção primária que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) começam a receber a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de dezembro, a Butantan-DV é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo. A vacina foi testada para ser aplicada em pessoas com idade de 12 a 59 anos.

Em cerimônia na capital paulista, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a imunização abrange todas as equipes multiprofissionais de unidades básicas de saúde, incluindo agentes comunitários, enfermeiros, médicos e demais profissionais cadastrados.

O ministro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também visitaram nesta manhã o Centro de Produção de Vacina contra a Dengue (PVD) do Instituto Butantan, em São Paulo.

“Um dia histórico. Não tenho dúvida nenhuma de que, hoje, nós estamos presenciando um marco histórico que vai colocar o Butantan entre os maiores complexos de inovação tecnológica e industrial do mundo”, disse Padilha.

Para imunizar os profissionais em todo o país, o ministério adquiriu, ao todo, 3,9 milhões de doses.

“Diferentemente de outros grandes complexos econômicos, tecnológicos e industriais, esse aqui [o Instituto Butantan] é 100% SUS".

"Cada vacina, cada medicamento, cada tecnologia, cada inovação que vai vir com a terapia celular vai tratar as pessoas no Brasil. E, cada vez mais, vai tratar no mundo, com um único interesse: salvar vidas e não só obter lucro a partir daquilo que produz”, completou.

Vacina eficaz

A vacina utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado, presente em outros imunizantes em uso no Brasil e no mundo, como a vacina tríplice viral, a vacina contra a febre amarela, a vacina oral contra a poliomielite e algumas vacinas contra a gripe.

De acordo com a avaliação técnica da Anvisa, a Butantan-DV apresentou eficácia global de 74,7% contra dengue sintomática na população de 12 a 59 anos. Isso significa que, em 74% dos casos, a doença foi evitada por conta da vacina.

A dose também demonstrou 89% de proteção contra formas graves da doença e contra formas de dengue com sinais de alarme, conforme publicação na The Lancet Infectious Diseases.

Em janeiro, o Instituto Butantan publicou ainda uma pesquisa na revista científica The Lancet Regional Health - Americas que demonstrava que a vacina poderá ajudar a reduzir a carga viral   a quantidade de vírus em pessoas infectadas pelo patógeno, o que previne o agravemento da doença.

Segundo a pesquisa, apesar de algumas pessoas terem sido infectadas após a vacinação, a carga viral nos vacinados foi consideravelmente menor do que em participantes não imunizados.

Isso, conforme avaliaram os pesquisadores, demonstrou a eficácia da vacina em induzir resposta imune e diminuir a replicação do vírus nas células.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Medicamento Mounjaro
Saúde
Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
Diversos produtos irregulares foram apreendidos
Saúde
Saúde de MS monta força-tarefa permanente contra canetas emagrecedoras ilegais
Dr. Plácio recebeu no Saúde e Bem-Estar, o Dr. Marcelo Bezerra
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tecnologias de lipoaspiração de definição muscular
Referência em média e alta complexidade em Mato Grosso do Sul, o HRMS realizou, no último ano, mais de 12 mil cirurgias e procedimentos cirúrgicos.
Saúde
Hospital Regional retoma cirurgias bucomaxilofaciais e opera jovem de 20 anos
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Saúde
Novo PAC: Lula anuncia novos investimentos para ampliar atendimento no SUS
Foto: Reuters/George Frey/File Photo
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Assinatura aconteceu durante reunião
Saúde
Saúde de MS tem meta de manter a maior cobertura vacinal do país
Foto: Mireli Obando
Saúde
Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028, aponta INCA
Serviço de odontologia é gratuito por meio do SUS
Saúde
Saiba como utilizar gratuitamente o serviço de odontologia pelo SUS em MS
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas; OMS emite alerta
Saúde
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas; OMS emite alerta

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo