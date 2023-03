Sarah Chaves, com informações da Assessoria

A medida de incentivo financeiro para procedimentos de hemodiálise ambulatorial para pacientes crônicos foi instituída pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em caráter provisório de fevereiro a julho de 2023.

O incentivo será destinado aos municípios que possuem serviço próprio ou contratualizado junto ao SUS para prestação de serviços de hemodiálise e que, voluntariamente, façam adesão. O incentivo instituído terá o valor de R$ 42,50 para a sessão de hemodiálise, com teto máximo de 14 sessões por paciente ao mês.

O repasse estadual será feito mensalmente, mediante transferência fundo a fundo, após envio oficial da produção processada e aprovada pelo SIA (Sistema de Informação Ambulatorial).

Para receber o incentivo às Secretarias Municipais de Saúde precisam fazer adesão à Resolução, além de realizar controle e avaliação se os procedimentos de hemodiálises foram efetivamente realizados, bem como a qualidade dos serviços prestados.

Também é necessário atestar a veracidade das informações fornecidas pelos prestadores da hemodiálise e apresentar relatório de produção referente aos procedimentos regulados.

As Secretarias Municipais de Saúde que possuem serviços de hemodiálise contratualizados com a rede privada deverão necessariamente efetuar o repasse aos respectivos prestadores dos valores referentes ao incentivo financeiro e já aquelas Secretarias Municipais de Saúde que realizam as hemodiálises em unidades próprias farão jus ao recebimento dos recursos para o custeio destes serviços de saúde.

