Estado registra mais 16 mortes por Covid-19

Em novo boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado na quarta-feira (4), Mato Grosso do Sul aparece com 3.189 mil casos desde a última publicação em 27 de dezembro de 2022.



Dos casos registrados são 997 casos novos, 2.192 são fechamentos de casos de semanas epidemiológicas anteriores. Na semana anterior foram 2.177 registrados.

A média móvel subiu de 364 para 455,6 e os casos registrados na Capital aumentaram, na última semana foram 1.384 casos. A segunda cidade com maior número foi Corumbá com 168, seguido por Coxim 160, Douradina com 156, e Chapadão do Sul com 122 casos.

O estado ainda teve mais 16 mortes, sendo oito em Campo Grande de pessoas de 75 a 98 anos. Uma criança de 2 anos de Dourados, sem doenças pré-relatadas também morreu em decorrência da Covid-19 nesta semana, totalizando 10.924 mil óbitos pela doença.



Mato Grosso do Sul tem atualmente 596.398 mil casos registrados, dos quais 3.567 estão ativos, 3.491 em isolamento domiciliar e 76 hospitalizados.

