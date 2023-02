Estado registra quatro mortes por Covid-19 em uma semana

Dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira (14) notifica 1.496 casos novos de covid-19 em Mato Grosso do Sul nos últimos sete dias e quatro mortes em decorrência da doença.

As vítimas são três homens de Campo Grande com idades de 80 e 81 anos que faleceram nos dias 19 de janeiro, 8 e 10 de fevereiro. Já uma mulher de 69 anos em Sonora morreu no dia 16 de janeiro. Os óbitos foram registrados agora após análise da causa em laboratório.

Dos novos casos, Campo Grande lidera a lista com 1.056 ocorrência nesta última semana. Depois aparecem os municípios de Ponta Porã (57), Anastácio (47), Ivinhema (38), Aparecida do Taboado (24), Paranaíba (22), Nova Alvorada do Sul (20), Amambai (16) e Três Lagoas 916). Ao todo 48 cidades tiveram casos confirmados.

O boletim ainda divulgou que 12 pessoas estão internadas no Estado em função da covid-19, sendo que 9 estão em leitos clínicos e 3 precisam de tratamento em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Ao todo 1.248 pessoas permanecem em isolamento domiciliar. (Confira o boletim completo)

