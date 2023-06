Fazendo foco de surto de febre maculosa apresenta plano de contingência

A Fazenda Santa Margarida, localizada em Joaquim Egídio, em Campinas, e apontada atualmente como o foco de um surto de febre maculosa, apresentou nesta sexta-feira (16) um plano de contingência para impedir novos casos.

No total, quatro pessoas que estiveram na fazenda durante a Feijoada do Rosa, dia 27 de maio, acabaram morrendo em decorrência da doença, que dependendo da gravidade pode ter alta taxa de letalidade. Uma mulher que também esteve no local durante o evento está internada.

O plano, exigido pela prefeitura de Campinas, foi uma condição para que a Fazenda Santa Margarida volte a abrigar shows e eventos. No documento, o local reconhece a importância se “agir prontamente” para evitar novas infecções.

Doença

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida por meio do carrapato Amblyomma cajennense, popularmente conhecido como carrapato-estrela.

Quem é infectado pela doença apresenta sintomas como dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando parada respiratória.

Apesar de ter cura, a febre maculosa apresenta uma alta taxa de letalidade entre os infectados.

