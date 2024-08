Fiocruz envia carta contra a liberação de vapes no Brasil ao Senado

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) enviou uma carta ao Senado Federal onde relata preocupação com uma liberação dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), conhecidos popularmente como cigarros eletrônicos ou vapes, no Brasil.

No documento, redigido pelo Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde [Cetab/Ensp/Fiocruz], a instituição diz estar de acordo com a Resolução RDC 855/2024 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proíbe a comercialização, fabricação, importação e publicidade desses dispositivos.

Além disso, a Fiocruz afirmou que o posicionamento está de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e de entidades da sociedade civil como a Associação Médica Brasileira (AMB) e a ACT Promoção da Saúde.

Estava previsto para esta terça-feira (20) a discussão do Projeto de Lei (PL) 5008, que trata da liberação desses dispositivos, no entanto, o texto foi retirado da pauta do dia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também