Governo do Estado e Saúde capacitam municípios no combate ao Aedes aegypti

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em ação coordenado pelo governo do Estado e com apoio do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), realizou a capacitação presencial sobre "manejo clínico da chikungunya" aos profissionais de saúde dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A capacitação integra as ações prepositivas do Centro de Operações de Emergência (COE) de combate às arboviroses de Mato Grosso do Sul com capacitação ministrada pelo infectologista André Siqueira, além de discussões com técnicos do Ministério da Saúde.

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, destaca a importância da parceria no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “Essa articulação que temos com o Ministério da Saúde e com a OPAS vem nos ajudar no controle vetorial dos casos prováveis e confirmados de chikungunya e dengue registrados em nosso Estado e principalmente no Paraguai, considerando que nós somos um estado prioritário pelo COE do Ministério da Saúde na prevenção das arbovibores”, comentou.

Crhistinne destaca que “a população é a protagonista desta ação de prevenção”, e deve trabalhar para acabar com os focos do mosquito dentro de suas próprias residências. “Ainda estamos no período de muita chuva que por consequência se criam reservatórios de água, por muitas vezes estão localizadas em nossa própria casa”, disse a secretária.

Além disso, a articulação do Estado também visa ajudar nas ações de controle dos casos de chikungunya em Ponta Porã e em cidades do Paraguai próximas à fronteira sul-mato-grossense.

“Essa parceria criada pelo nosso COE fortalece o contato com o Paraguai e auxilia nas medidas de controle, prevenção e monitoramento de vigilância. Nós somos um Estado de fronteira seca com dois países vizinhos, com muitos municípios onde o que separa é apenas uma rua. Por isso, nós precisamos que nossas equipes, dos 79 municípios do Estado, estejam preparadas e capacitadas para atender a população”, explicou Crhistinne.

