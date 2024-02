MS inicia nova etapa de projeto voltado à população ribeirinha

Carla Andréa, com Governo do MS

O Projeto Navio é uma parceria entre a SES/MS (Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul), Marinha do Brasil e a Fiocruz Minas (Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais). Iniciou em 25 de novembro de 2023 e possui duração de cinco anos. Hoje (12), iniciou uma nova fase da ação.

Os navios de Assistência Hospitalar ‘Tenente Maximiano’, de Apoio Logístico Fluvial ‘Potengi’ e o de Transporte Fluvial ‘Paraguassu’ saem de Ladário rumo ao tramo norte do Rio Paraguai, do município de Ladário até Cáceres, no Mato Grosso do Sul para oferecer mais qualidade de vida à população ribeirinha dessa região.

O trabalho do estado oferece atendimento apenas para a população que vive no Mato Grosso do Sul, prevendo 1000 atendimento, com médicos, dentistas, medicamentos, vacinas e trabalho em educação em saúde.

Além dos atendimentos, 200 filtros de barro serão doados para as pessoas, afim de melhorar a qualidade da água consumida pelos ribeirinhos. Essa ação é uma parceria da SES com o Sistema OCB/ms (Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul). O objetivo de entregar os filtros é evitar a evolução de doenças parasitárias por falta de água potável adequada.

Em 2024, o Projeto Navio tem uma novidade. Serão coletados materiais de animais, como fezes e outros tipos de amostras de aves domésticas e de equídeos. O Comandante do Navio de Assistência Hospitalar ‘Tenente Maximiano’, Capitão-Tenente Igor Luiz de Freitas Cobellas, afirma que a tripulação está se preparando para o atendimento aos ribeirinhos nessa nova fase do projeto.

