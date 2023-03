Governo irá relançar Mais Médicos com foco em profissionais brasileiros

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

O governo federal irá relançar nesta segunda-feira (20) o programa Mais Médicos, que atuava na fixação de profissionais da saúde em áreas carentes e isoladas do país e foi extinto em 2019, sob o novo nome de Mais Saúde para o Brasil.

A cerimônia de relançamento foi confirmada nesta sexta-feira (17) pelo Palácio do Planalto, e neste sábado (18) o ministro da Secretaria de Comunicação Especial da Presidência, Paulo Pimenta, deu mais detalhes sobre a nova estrutura do programa.

Segundo o ministro, haverá priorização para os médicos brasileiros, ao contrário da versão anterior do programa, que contratava médicos estrangeiros, principalmente cubanos.

O ministro ainda detalhou que a cobertura de profissionais do programa será aumentada e passará a incluir profissionais como cirurgião dentista, enfermeiros e assistentes sociais nas equipes de saúde.

