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Saúde

Humap realiza mutirão com mais de 300 atendimentos neste sábado (21)

A ação do SUS tem foco na saúde da mulher e inclui cirurgias, exames e consultas

20 março 2026 - 13h22Sarah Chaves

O mutirão do “Dia E - Ebserh em Ação”, acontece neste sábado (21), no Hospital Universitário (Humap-UFMS). Ao todo, serão realizados 312 procedimentos, entre cirurgias, exames e consultas vinculado ao Programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde.


Trata-se do maior mutirão do SUS voltado, nesta edição, principalmente à saúde da mulher.

O Humap-UFMS vai oferecer cirurgias de laqueadura tubária, ultrassonografias obstétricas, inserções de DIU, exames de colpocitologia oncótica, espirometrias, ecocardiogramas, tomografias, cirurgias ortopédicas e bucomaxilofaciais.

Nesta edição, boa parte dos procedimentos serão voltados à população indígena.

O Dia E  ocorrerá, de forma simultânea, em todos os 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh.

Confira a distribuição dos procedimentos:
•    60 tomografias
•    60 ultrassons
•    30 ecocardiogramas transtorácicos
•    06 histerossalpingografias
•    60 espirometrias
•    04 cirurgias ortopédicas de mão
•    10 laqueaduras tubárias
•    09 cirurgias bucomaxilofaciais
•    30 inserções de Implanon (mulheres indígenas)
•    08 inserções de DIU de cobre (mulheres indígenas)
•    10 ultrassons obstétricos
•    25 coletas de preventivo


 

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