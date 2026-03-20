Humap realiza mutirão com mais de 300 atendimentos neste sábado (21)

O mutirão do “Dia E - Ebserh em Ação”, acontece neste sábado (21), no Hospital Universitário (Humap-UFMS). Ao todo, serão realizados 312 procedimentos, entre cirurgias, exames e consultas vinculado ao Programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde.
Trata-se do maior mutirão do SUS voltado, nesta edição, principalmente à saúde da mulher.
O Humap-UFMS vai oferecer cirurgias de laqueadura tubária, ultrassonografias obstétricas, inserções de DIU, exames de colpocitologia oncótica, espirometrias, ecocardiogramas, tomografias, cirurgias ortopédicas e bucomaxilofaciais.
Nesta edição, boa parte dos procedimentos serão voltados à população indígena.
O Dia E ocorrerá, de forma simultânea, em todos os 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh.
Confira a distribuição dos procedimentos:
• 60 tomografias
• 60 ultrassons
• 30 ecocardiogramas transtorácicos
• 06 histerossalpingografias
• 60 espirometrias
• 04 cirurgias ortopédicas de mão
• 10 laqueaduras tubárias
• 09 cirurgias bucomaxilofaciais
• 30 inserções de Implanon (mulheres indígenas)
• 08 inserções de DIU de cobre (mulheres indígenas)
• 10 ultrassons obstétricos
• 25 coletas de preventivo
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