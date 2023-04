Infectados por Covid podem ter perda de memória pós-infecção, diz estudo

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) descobriram que a proteína Spike do SARS-CoV-2, quando injetada no cérebro de camundongos, resulta em alterações na memória.

A neurocientista Claudia Figueiredo, uma das líderes da pesquisa, explica que a mudança nas memórias observadas nos roedores é igual ao observado em humanos infectados pelo vírus causador da Covid.

“Imita bem o que acontece na doença. Quando isso ocorre, a gente está na frente de um bom modelo experimental”, afirmou a pesquisadora à Agência Brasil.

Segundo Figueiredo, o estudo mostra que a replicação do vírus não é necessária para causar prejuízo na memória, o que abre novas portas para tratamentos mais eficazes contra as sequelas da Covid.

“A gente avançou na caracterização do mecanismo. E isso é superimportante porque, quando a gente descobre o mecanismo, abre portas para fazer terapias mais direcionadas”, explicou.

