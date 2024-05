Já vacinou? Feriado prolongado tem plantão em unidades, shoppings e supermercados

Brenda Leitte, com Prefeitura

Neste feriadão e fim de semana, Campo Grande realiza plantão de vacinação em unidades de saúde, shoppings e supermercados. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a gripe e Covid-19.

Nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, a vacinação está acontecendo nas USFs Lar do Trabalhador e Aero Rancho, das 7h30 às 17h, Shopping Norte Sul, das 10h às 18h e Supermercado Duarte, das 9h às 16h

Na sexta-feira (32), estarão abertas às USFs Moreninha e Cohab, das 7h30 às 17h, e haverá atendimento no Shopping Norte Sul, das 10h às 18h, e Pátio Central Shopping, das 9h às 16h.

Já no sábado (1º), a vacinação acontece nas USFs Silvia Regina e Aero Rancho, das 7h30 às 17h, Shopping Norte Sul, das 10h às 18h e Pátio Central Shopping, das 9h às 16h. No domingo, dia 02 de junho, apenas o Shopping Norte Sul estará vacinando, das 11h às 19h.

Neste ano, já foram notificados 1.531 casos de SRAGS (Síndromes Respiratórias Agudas Graves) em Campo Grande, sendo 199 de Influenza A. A doença vitimou 19 pessoas até o momento no município.

Desde o mês passado, a vacina da gripe está liberada para todas as pessoas a partir de seis meses. Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

